तेलंगाना में पानी का हाहाकार, किसान सड़कों पर उतरे

तेलंगाना में जलाशयों के जल स्तर पिछले साल के मुकाबले काफी नीचे गिर गए हैं। श्रीशैलम और नागार्जुन सागर जैसी परियोजनाओं पर इसका असर दिख रहा है। कम बारिश के कारण अब खेतों और घरों के बीच पानी का संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा है, खासकर जब गर्मियां बिल्कुल सिर पर हैं।

इस परेशानी का हल निकालने के लिए राज्य सरकार ने 4,193 करोड़ रुपये की एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना पर दिसंबर तक काम शुरू करने का लक्ष्य है।