तेलंगाना में पानी का हाहाकार, किसान सड़कों पर उतरे
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तेलंगाना के किसान टैपालापुर वन चेक पोस्ट के आसपास सड़कों को जाम लगाकर बैठे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि काडेम नारायण रेड्डी प्रोजेक्ट से सिंचाई के लिए पानी कम से कम 15 और दिनों तक मिलता रहे।
वहीं, अधिकारी जलाशय का पानी केवल पीने के लिए बचाना चाहते हैं। इस कारण कई किसान अपनी खड़ी फसलों और आने वाले महीनों को लेकर चिंतित हैं।
तेलंगाना के जलाशयों में गिरावट
तेलंगाना में जलाशयों के जल स्तर पिछले साल के मुकाबले काफी नीचे गिर गए हैं। श्रीशैलम और नागार्जुन सागर जैसी परियोजनाओं पर इसका असर दिख रहा है। कम बारिश के कारण अब खेतों और घरों के बीच पानी का संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा है, खासकर जब गर्मियां बिल्कुल सिर पर हैं।
इस परेशानी का हल निकालने के लिए राज्य सरकार ने 4,193 करोड़ रुपये की एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना पर दिसंबर तक काम शुरू करने का लक्ष्य है।