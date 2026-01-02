जर्मनी में भारतीय छात्र के कमरे में लगी आग, अपार्टमेंट से कूदने पर मौत

जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नए साल की रात एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। उसने अपने कमरे में आग लगने पर पर अपार्टमेंट से छलांग लगा दी थी। मृतक छात्र की मौत 25 वर्षीय थोकला हृतिक रेड्डी के रूप में हुई है, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वह तेलंगाना के जंगांव जिले का रहने वाला था। छात्र की मौत से घर में मातम का माहौल है। शव को भारत लाने की तैयारी की जा रही है।

घटना सिर में आई थी गंभीर चोट डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक, हृतिक बर्लिन के पास ब्रैंडेनबर्ग में रहते थे। नए साल के जश्न के दौरान उनके कमरे में आग लग गई। आग फैलने पर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपार्टमेंट से छलांग लगा दी, लेकिन सिर में गंभीर चोट आने से उनकी मौत हो गई। हृतिक ने हनमकोंडा के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से B.Tec किया था और जून 2023 में जर्मनी के मगदेबर्ग चले गए और यूरोप विश्वविद्यालय फॉर एप्लाइड साइंसेज में MS कर रहे थे।

मातम संक्रांति पर घर आने वाले थे हृतिक, लेकिन अब शव पहुंचेगा चिलपुर मंडल के मलकापुर निवासी हृतिक के पिता थोकला संपत रेड्डी ने बताया कि वह पहले दशहरे पर घर आने वाला था, लेकिन अपनी यात्रा रद्द कर वादा किया कि संक्रांति पर 13 जनवरी को घर आएगा। अब उसके शव को इंतजार किया जा रहा है। संपत रेड्डी भाजपा के जिला प्रवक्ता हैं और उनकी पत्नी करुणा एक स्वयं सहायता समूह का नेतृत्व करती हैं। हृतिक की बहन सहस्ना फार्मेसी की पढ़ाई कर रही है।

