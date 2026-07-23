तेलंगाना: सरकारी इंजीनियर निकला धनकुबेर; 52 लाख नगद, 4 करोड़ का सोना और कई फ्लैट मिले

संपत्तियों के अलावा इंजीनियर के बैंक खातों में 52.02 लाख रुपये जमा है। साथ ही लगभग 4 करोड़ रुपये मूल्य के 2.094 किलोग्राम सोने के आभूषण, 45 लाख रुपये मूल्य के 3 वाहन, 30 लाख रुपये मूल्य के घरेलू सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 2.5 लाख रुपये मूल्य की 20 शराब की बोतलें बरामद की हैं।

ACB ने बरामद संपत्तियों का आधिकारिक मूल्य 27.65 करोड़ रुपये बताया है। हालांकि, इनका वर्तमान बाजार मूल्य 100-150 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।