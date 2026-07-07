तेलंगाना में DSP की गुप्त' डायरी से खुला 300 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति का राज

रेड्डी की डायरी से खुले अवैध संपत्ति के राज

असल में इस पूरे मामले का सबसे बड़ा राज एक निजी डायरी से खुला। रेड्डी ने अपनी तीर्थयात्रा पर जाने से पहले यह डायरी अपने बेटों को दी थी। इसी डायरी में उन्होंने अपनी सभी गुप्त संपत्तियों और निवेशों का ब्योरा लिख रखा था। इस डायरी के मिलने के बाद जांचकर्ताओं को छिपी हुई संपत्तियों का पता लगाने में काफी आसानी हुई। इनमें आलीशान विला, कई व्यापारिक जगहें, लगभग 55 एकड़ जमीन, 43 लाख रुपये से ज्यादा नकद और 2 किलोग्राम सोना जैसी चीजें शामिल हैं। इन सबूतों के आधार पर ही ACB ने उन्हें हैदराबाद स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया।