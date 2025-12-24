तेलंगाना के उप-परिवहन आयुक्त के पास आय से अधिक संपत्ति मिली

तेलंगाना में उप-परिवहन आयुक्त के पास 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति, जांच शुरू

लेखन गजेंद्र 01:08 pm Dec 24, 202501:08 pm

क्या है खबर?

तेलंगाना में भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। राज्य के महबूबनगर जिले में उप-परिवहन आयुक्त मूड किशन के पास आय से अधिक संपत्ति पाई गई है, जिसकी जांच तेलंगाना की भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (ACB) ने शुरू की है। बताया जा रहा है कि उनके पास 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। उनके खिलाफ आय के स्रोतों के अनुपात से कहीं अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया गया है।