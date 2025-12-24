तेलंगाना में उप-परिवहन आयुक्त के पास 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति, जांच शुरू
क्या है खबर?
तेलंगाना में भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। राज्य के महबूबनगर जिले में उप-परिवहन आयुक्त मूड किशन के पास आय से अधिक संपत्ति पाई गई है, जिसकी जांच तेलंगाना की भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (ACB) ने शुरू की है। बताया जा रहा है कि उनके पास 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। उनके खिलाफ आय के स्रोतों के अनुपात से कहीं अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया गया है।
जांच
जांच में क्या-क्या पता चला?
ACB ने किशन के घर और उनसे जुड़े 11 अन्य ठिकानों में जांच के बाद कई दस्तावेज बरामद किए हैं। इसमें संगारेड्डी में 31 एकड़ कृषि भूमि, निजामाबाद में 10 एकड़ व्यावसायिक जमीन, 3,000 वर्ग गज का फर्नीचर शोरूम, लाहरी इंटरनेशनल होटल में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी, 1.37 करोड़ रुपये का फ्रीज बैंक बैलेंस, 1 किलो से ज्यादा आभूषण, इनोवा क्रिस्टा, होंडा सिटी शामिल हैं। संपत्तियों का दस्तावेजी मूल्य 12.72 करोड़ है, जबकि इनकी कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक है।
जांच
अधिकारी का वेतन है 1 से 1.25 लाख रुपये
जांच एजेंसी का आरोप है कि अधिकारी ने सरकारी सेवा में रहते हैं यह संपत्ति बनाई है। वह जिस पद पर तैनात थे, उस रैंक के अधिकारी का मासिक वेतन लगभग 1 से 1.25 लाख रुपये होता है। जांच एजेंसी ने मूड किशन के खिलाफ संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है। सभी धाराएं अवैध तरीके से संपत्ति जुटाने और आपराधिक दुराचार से संबंधित हैं।