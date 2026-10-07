तेलंगाना साइबर ब्यूरो का बड़ा खुलासा, 17 करोड़ की धोखाधड़ी में 101 गिरफ्तार

गिरफ्तारियों के मामले में केरलम सबसे आगे रहा, जहां 35 लोग पकड़े गए। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने इन छापों में कई फोन, सिम कार्ड और बैंक दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनका इस्तेमाल गलत तरीके से पैसे ट्रांसफर करने में होता था।

पकड़े गए ज्यादातर लोग या तो एजेंट थे या फिर 'म्यूल अकाउंट' धारक, जो ATM या विदेश के रास्ते पैसों का लेन-देन कर रहे थे। यह जांच अब तक 51 मामलों से जुड़ चुकी है और पूरे देश में 1,172 साइबर अपराध से जुड़े लिंक की पहचान की गई है, जिससे लग रहा है कि अभी और भी खुलासे होंगे।