मेटा इंडिया प्रमुख पर गिरी गाज, प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर FIR दर्ज

पुलिस को तेलंगाना भाजपा की सोशल मीडिया कोर कमेटी के सदस्य टी साईकिरण गौड़ से 20 ऐसे लिंक मिले थे, जिन पर आपत्ति जताई गई थी। गौड़ ने ही मेटा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि इन लिंक पर आपत्तिजनक सामग्री (कंटेंट) डाली गई थी।

एक अन्य शिकायतकर्ता एस अरविंद रेड्डी ने बताया कि इन पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे नेताओं को गलत ढंग से दिखाया गया था। गुरुवार शाम तक वो सभी लिंक हटा दिए गए थे, लेकिन पुलिस अभी भी यह जानने की कोशिश कर रही है कि इन अकाउंट्स को कौन चला रहा था। इस जांच के तहत मेटा को भी एक नोटिस भेजा गया है।