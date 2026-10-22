दशहरे के समारोह में शामिल होने कर्नाटक पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री, पत्नी संग देखी शाही 'जंबो सवारी'
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपनी पत्नी गीता के साथ इस हफ्ते मशहूर मैसूर दशहरा समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 'जंबो सवारी' देखी।
यह एक शानदार जुलूस होता है, जिसमें देवी चामुंडेश्वरी की प्रतिमा को एक सजे-धजे हाथी पर रखी सोने की पालकी में बिठाकर निकाला जाता है।
इस समारोह में कई तरह के रंगीन लोक नृत्य, संगीत और कर्नाटक की समृद्ध परंपराओं की झलक देखने को मिली।
डीके शिवकुमार ने रेवंत रेड्डी को दिया निमंत्रण
दरअसल, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रेवंत रेड्डी को इस समारोह में शामिल होने का न्योता दिया था। यह दोनों राज्यों के बीच मजबूत दोस्ती और भाईचारे को दर्शाता है।
जंबो सवारी से पहले, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने चामुंडेश्वरी मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना की। उन्होंने इस दौरान स्थानीय रीति-रिवाजों का भी पालन किया।
इस खास मौके पर देश-विदेश से कई जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हुईं। मैसूर दशहरा लोगों को अपनी साझा विरासत और सांस्कृतिक गर्व से जोड़ता है, और यह त्योहार इसी बात का प्रतीक है।