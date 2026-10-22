दशहरे के समारोह में शामिल होने कर्नाटक पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री, पत्नी संग देखी शाही 'जंबो सवारी'

दरअसल, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रेवंत रेड्डी को इस समारोह में शामिल होने का न्योता दिया था। यह दोनों राज्यों के बीच मजबूत दोस्ती और भाईचारे को दर्शाता है।

जंबो सवारी से पहले, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने चामुंडेश्वरी मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना की। उन्होंने इस दौरान स्थानीय रीति-रिवाजों का भी पालन किया।

इस खास मौके पर देश-विदेश से कई जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हुईं। मैसूर दशहरा लोगों को अपनी साझा विरासत और सांस्कृतिक गर्व से जोड़ता है, और यह त्योहार इसी बात का प्रतीक है।