घटिया चावल से सरकार को करोड़ों का नुकसान, तेलंगाना में 14 मिल मालिक दबोचे गए

जांच अधिकारियों ने पाया कि निजामाबाद, करीमनगर और मुलुगु जिलों की मिलों ने कुल 3,385.820 मीट्रिक टन मोटा चावल बदल दिया था। इस हेराफेरी की वजह से सरकार को करीब 1.69 करोड़ रुपये के बोनस का नुकसान हुआ। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती, तो नुकसान और भी बढ़ सकता था। क्योंकि कुल 45,414.833 मीट्रिक टन चावल बदलने की तैयारी थी, जिससे 242 करोड़ रुपये का नुकसान होने का खतरा था। अधिकारियों ने तुरंत हरकत में आते हुए इस बड़े नुकसान को रोक दिया। इस पूरे मामले में कहीं कोई अधिकारी भी शामिल है या यह कोई बड़ी साजिश है, इसकी जांच अभी भी चल रही है।