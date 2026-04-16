तेलंगाना जाति जनगणना के चौंकाने वाले आंकड़े: SC-ST आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर!

तेलंगाना में SC-ST के लिए सुविधाओं का अंतर

शौचालय के अलावा, कई और सुविधाओं की कमी भी देखने को मिली है। करीब पांच में से एक घर में नल का पानी नहीं आता, और ये समस्या SC और ST समुदायों में ज्यादा नजर आती है। बिजली की सुविधा भी हर घर तक नहीं पहुँच पाई है। करीब 11 प्रतिशत ST परिवारों और 8 प्रतिशत से ज्यादा SC परिवारों को अभी भी बिजली नसीब नहीं हुई है, जबकि सामान्य वर्ग के घरों में ये आंकड़ा 3 प्रतिशत से भी कम है। इस सर्वे में 3.55 करोड़ लोगों को शामिल किया गया था। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि तेलंगाना में सभी को एक समान अवसर दिलाने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है।