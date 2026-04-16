तेलंगाना जाति जनगणना के चौंकाने वाले आंकड़े: SC-ST आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर!
तेलंगाना की जाति जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं और ये वाकई चौंकाने वाले हैं। अभी भी 13 प्रतिशत से ज्यादा घरों में शौचालय नहीं हैं। खासकर, शेड्यूल ट्राइब्स (ST) पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जहाँ लगभग तीन में से एक परिवार के पास ये बुनियादी सुविधा नहीं है। शेड्यूल कास्ट्स (SC) में भी करीब 19 प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है। जबकि, सामान्य जाति के लिए ये आंकड़ा सिर्फ 4.5 प्रतिशत है।
तेलंगाना में SC-ST के लिए सुविधाओं का अंतर
शौचालय के अलावा, कई और सुविधाओं की कमी भी देखने को मिली है। करीब पांच में से एक घर में नल का पानी नहीं आता, और ये समस्या SC और ST समुदायों में ज्यादा नजर आती है। बिजली की सुविधा भी हर घर तक नहीं पहुँच पाई है। करीब 11 प्रतिशत ST परिवारों और 8 प्रतिशत से ज्यादा SC परिवारों को अभी भी बिजली नसीब नहीं हुई है, जबकि सामान्य वर्ग के घरों में ये आंकड़ा 3 प्रतिशत से भी कम है। इस सर्वे में 3.55 करोड़ लोगों को शामिल किया गया था। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि तेलंगाना में सभी को एक समान अवसर दिलाने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है।