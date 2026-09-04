जनप्रतिनिधि पर भद्दी टिप्पणी पड़ी भारी, तेलंगाना पुलिस का कांस्टेबल निलंबित

पुलिस ने एक बयान में बताया कि कांस्टेबल की इन टिप्पणियों से पुलिस के आचरण नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिससे पूरे विभाग की छवि को ठेस पहुंची है। पुलिस ने अपने सभी कर्मियों को याद दिलाया है कि वे ऑनलाइन सम्मानजनक और जिम्मेदार तरीके से पेश आएं। उन्हें यह भी कहा गया है कि कुछ भी पोस्ट करने से पहले अच्छी तरह सोच लें, ताकि इस तरह की मुश्किलों से बचा जा सके।