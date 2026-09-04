जनप्रतिनिधि पर भद्दी टिप्पणी पड़ी भारी, तेलंगाना पुलिस का कांस्टेबल निलंबित
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तेलंगाना आर्म्ड रिजर्व के एक कांस्टेबल को सोशल मीडिया पर एक जन-प्रतिनिधि के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जब 2 सितंबर, 2026 को इन आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट्स को देखा, तो तुरंत सस्पेंशन का आदेश जारी कर दिया गया।
पुलिस बयान में ऑनलाइन संयम बरतने की अपील
पुलिस ने एक बयान में बताया कि कांस्टेबल की इन टिप्पणियों से पुलिस के आचरण नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिससे पूरे विभाग की छवि को ठेस पहुंची है। पुलिस ने अपने सभी कर्मियों को याद दिलाया है कि वे ऑनलाइन सम्मानजनक और जिम्मेदार तरीके से पेश आएं। उन्हें यह भी कहा गया है कि कुछ भी पोस्ट करने से पहले अच्छी तरह सोच लें, ताकि इस तरह की मुश्किलों से बचा जा सके।