तेलंगाना: आदिलाबाद के सरकारी अस्पताल में AC फटने से आग, 2 नवजात शिशुओं की जान गई

आदिलाबाद के जिलाधिकारी राजर्षि शाह ने बताया कि घटना के समय SNCU में कम से कम 27 शिशु भर्ती थे, जिसमें कुछ को समय से पहले जन्म लेने के कारण वेंटीलेटर पर रखा गया था।

वार्ड के शिशुओं को निजी अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है। शाह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में एयर कंडीशनर (AC) में हुए विस्फोट से आग लगने की बात सामने आई है, जिससे वार्ड में धुआं भर गया था।

जांच की जा रही है।