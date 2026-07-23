तेलंगाना का इंजीनियर निकला 'कुबेर', 150 करोड़ की काली कमाई उजागर

जांच अधिकारियों को रामना से जुड़े ठिकानों से 4 फ्लैट, 2 कमर्शियल बिल्डिंग और 10 अधूरे अपार्टमेंट मिले हैं। पता चला है कि ये 10 अधूरे अपार्टमेंट 4 ऐसी निर्माण कंपनियों ने बनवाए थे, जो रामना की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड थीं।

इसके अलावा, 2 किलोग्राम से ज्यादा सोना, बैंक में जमा 52.02 लाख रुपये, कई गाड़ियां और कीमती घरेलू सामान भी बरामद किया गया है।

यह पहली बार नहीं है जब रामना किसी मुश्किल में फंसे हैं। साल 2019 में भी उन्हें रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, तब भी उनके पास से नकद और सोना बरामद हुआ था। मामले की जांच अभी भी जारी है और उन्हें एक स्पेशल जज के सामने पेश किया जाएगा।