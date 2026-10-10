तेलंगाना का अधिकारी निकला करोड़पति, ACB ने 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पकड़ी

तेलंगना एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने महबूबनगर जिले के सिविल सप्लाइज विभाग में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (टेक्निकल) के पद पर तैनात वी. नरसिम्हा राव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ACB को राव के पास से आय से अधिक 9.41 करोड़ रुपये की संपत्ति मिली है।

ACB ने राव, उनके परिवार और उनसे जुड़े लोगों के 7 ठिकानों पर छापा मारा। इन छापों में खुली जमीनें, खेती की जमीन, इमारतें, एक हुंडई क्रेटा कार, एक टीवीएस जुपिटर और एक होंडा एक्टिवा स्कूटर जैसी गाड़ियां मिली हैं।

घर का सामान, सोने-चांदी के गहने, नकद पैसे और एक संदिग्ध चावल मिल भी जब्त की गई है। इस मामले में अब आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।