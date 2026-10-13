20 लाख की रिश्वत लेते हुए तहसीलदार और अन्य अधिकारी रंगेहाथ गिरफ्तार
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तेलंगाना के एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रंगारेड्डी जिले में एक तहसीलदार और एक मंडल सर्वेयर को 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी एक प्रस्तावित लेआउट से जुड़े मामले में हुई है।
जानकारी के मुताबिक, इन दोनों ने जमीन का सर्वे करके एक आधिकारिक रिपोर्ट जारी करने के लिए 30 लाख रुपये मांगे थे। HMDA के नियमों के हिसाब से ऐसी रिपोर्ट का होना जरूरी है।
मंडल सर्वेयर रंगे हाथ पकड़ा गया
शिकायत मिलने के बाद ACB ने सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। मंडल सर्वेयर को तहसीलदार के कहने पर नकदी लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।
केमिकल जांच में पता चला कि उसने मार्क किए गए नोटों को छुआ था। दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार करके हैदराबाद की एक स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल, वे न्यायिक हिरासत में हैं और सरकारी भ्रष्टाचार की जांच जारी है।