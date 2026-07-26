तेज प्रताप यादव 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, जानिए वजह

हिरासत में तेज प्रताप ने कहा, "हम छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर जरूरत पड़ी, तो मैं छात्रों के अधिकारों के लिए जान देने को भी तैयार हूं। मैं छात्रों के साथ हूं और उनके हक के लिए मर-मिटने को तैयार हूं।"

बिहार बंद के दौरान तेज प्रताप हाथ में तिरंगा लिए प्रदर्शन का नेतृत्व करते नजर आए। शाम करीब 8 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया।