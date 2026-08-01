तहसीन पूनावाला ने नजरबंद किए जाने का दावा किया, E20 पेट्रोल के खिलाफ करने वाले थे प्रदर्शन

पूनावाला ने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा किया है, जिसमें उनके घर के नीचे पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है। एक वीडियो में वे पुलिसकर्मी से बात कर रहे हैं।

एक अन्य फोटो में उनके घर में महिला पुलिसकर्मी बैठी दिख रही है।

उन्होंने कहा, 'दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ मुझे गैरकानूनी तौर पर नजरबंद किया, बल्कि महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया है, ताकि अगर मैं भागने की कोशिश करूं और धक्का-मुक्की हो, तो गंभीर आरोप लगाए जाएं।'