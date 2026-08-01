तहसीन पूनावाला ने नजरबंद किए जाने का दावा किया, E20 पेट्रोल के खिलाफ करने वाले थे प्रदर्शन
क्या है खबर?
राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया है। वे आज ही E20 पेट्रोल के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे। पूनावाला ने अपने घर के दरवाजे पर कई पुलिसकर्मियों की मौजूदगी को दिखाते हुए कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे दिल्ली पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। बिना कोई दस्तावेज या कागज दिखाए।
बयान
पूनावाला बोले- महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई
पूनावाला ने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा किया है, जिसमें उनके घर के नीचे पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है। एक वीडियो में वे पुलिसकर्मी से बात कर रहे हैं।
एक अन्य फोटो में उनके घर में महिला पुलिसकर्मी बैठी दिख रही है।
उन्होंने कहा, 'दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ मुझे गैरकानूनी तौर पर नजरबंद किया, बल्कि महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया है, ताकि अगर मैं भागने की कोशिश करूं और धक्का-मुक्की हो, तो गंभीर आरोप लगाए जाएं।'
भूख हड़ताल
E20 नीति के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे पूनावाला
पूनावाला E20 पेट्रोल के खिलाफ आज ही भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे। उन्होंने कहा था कि वे आज गांधी स्मृति तक पदयात्रा करेंगे, मौन विरोध प्रदर्शन करेंगे और E20 नीति के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू करेंगे।
इससे पहले उन्होंने 31 जुलाई को संसद तक 'गाड़ी मार्च' निकालने की बात कही थी। हालांकि, पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी थी।
बता दें कि पूनावाला E20 पेट्रोल के मुखर आलोचक रहे हैं।
मांग
क्या है पूनावाला की मांग?
पूनावाला की सबसे बड़ी मांग है कि केवल E20 पेट्रोल ही उपलब्ध न कराया जाए। उनका कहना है कि 100 प्रतिशत शुद्ध पेट्रोल के साथ E5 और E10 जैसे विकल्प भी लोगों के लिए खुले रहने चाहिए।
उनका तर्क है कि वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी के अनुसार ईंधन चुनने की आजादी मिलनी चाहिए और सरकार केवल एक विकल्प देकर E20 पेट्रोल जनता पर थोंप रही है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उनके निशाने पर रहे हैं।
AAP
केजरीवाल ने भी की E20 ईंधन को लेकर बड़ी बैठक
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी E20 पेट्रोल को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक की।
AAP ने कहा, 'टाउनहॉल में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। यह सरकार द्वारा थोपे जा रहे E20 पेट्रोल के खिलाफ देश में फैले आक्रोश का सबूत है।'
वहीं केजरीवाल ने कहा, "हॉल पूरी तरह भरा हुआ था। जितने लोग अंदर थे, उतने ही बाहर। लगभग 7 लाख लोगों ने यह प्रोग्राम ऑनलाइन देखा।"
प्लस
न्यूजबाइट्स प्लस
E20 पेट्रोल का मतलब ऐसा पेट्रोल, जिसमें 80 प्रतिशत पेट्रोल है और 20 प्रतिशत इथेनॉल। फिलहाल सभी पेट्रोल पंप पर यही पेट्रोल मिल रहा है। सरकार ने आयात में कमी और किसानों का फायदा बताते हुए इसे अनिवार्य किया है।
हालांकि, शिकायतें आई हैं कि इस ईंधन से वाहनों की मरम्मत का खर्च बढ़ा है और माइलेज भी कम हुआ है।
सरकार ने भी वाहनों में कुछ परेशानी आने की बात स्वीकार की है।