भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने को कहा (फाइल तस्वीर)

भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने को कहा

लेखन गजेंद्र 12:10 pm Apr 08, 202612:10 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का युद्धविराम होते ही भारत ने अपने सभी नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने को कहा है, ताकि भविष्य के संभावित बड़े खतरे से बच सकें। तेहरान में भारतीय दूतावास ने बुधवार सुबह एक्स पर बयान जारी कर कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए, ईरान में अभी मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह है कि वे दूतावास के साथ समन्वय करें। दूतावास ने कहा कि नागरिक उनके बताए रास्तों से ईरान से जल्दी निकलें।