मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के विरोध के चलते TISS ने रद्द किया दीक्षांत समारोह
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) ने अपना 86वां दीक्षांत समारोह स्थगित कर दिया है। यह समारोह 2 अगस्त को होना था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना था। उनके हालिया बयानों के बाद देश भर में छात्रों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते TISS ने यह फैसला लिया। कार्यक्रम से कुछ दिन पहले ही छात्रों को ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी गई। TISS ने अपने इस कदम के लिए "अप्रत्याशित स्थितियों" का हवाला दिया है।
देर से मिली सूचना से छात्र और परिवार परेशान
बहुत से छात्र और उनके परिवार इस देरी से काफी निराश हैं, खासकर वे जिन्होंने पहले ही यात्रा की योजना बना ली थी या होटल में कमरे बुक कर लिए थे। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फोरम ने TISS को देर से सूचना देने के लिए कड़ी आलोचना की है।
फोरम ने नतीजों और डिग्री सर्टिफिकेट मिलने में हो रही लगातार देरी पर भी ध्यान दिलाया, जिसके चलते छात्रों को नौकरी ढूंढने या आगे की पढ़ाई करने में दिक्कतें आ रही हैं। TISS ने इन चिंताओं को स्वीकार किया है और कहा है कि वे आर्थिक परेशानियों को लेकर मिली हर अर्जी पर व्यक्तिगत रूप से विचार करेंगे। संस्थान ने जल्द ही नए दीक्षांत समारोह की तारीख का ऐलान करने का भी वादा किया है।