मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के विरोध के चलते TISS ने रद्द किया दीक्षांत समारोह

बहुत से छात्र और उनके परिवार इस देरी से काफी निराश हैं, खासकर वे जिन्होंने पहले ही यात्रा की योजना बना ली थी या होटल में कमरे बुक कर लिए थे। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फोरम ने TISS को देर से सूचना देने के लिए कड़ी आलोचना की है।

फोरम ने नतीजों और डिग्री सर्टिफिकेट मिलने में हो रही लगातार देरी पर भी ध्यान दिलाया, जिसके चलते छात्रों को नौकरी ढूंढने या आगे की पढ़ाई करने में दिक्कतें आ रही हैं। TISS ने इन चिंताओं को स्वीकार किया है और कहा है कि वे आर्थिक परेशानियों को लेकर मिली हर अर्जी पर व्यक्तिगत रूप से विचार करेंगे। संस्थान ने जल्द ही नए दीक्षांत समारोह की तारीख का ऐलान करने का भी वादा किया है।