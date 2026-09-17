उत्तर प्रदेश: गोरखपुर में डंपर से कुचलकर किशोर की मौत, भड़की भीड़ ने की आगजनी

पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और डंप ट्रक को आग के हवाले करने में कौन-कौन शामिल था।

इसके अलावा, पुलिस उस डंप ट्रक के ड्राइवर की तलाश भी कर रही है, जो घटना के बाद से फरार है। अधिकारियों का कहना है कि वे जल्द ही इस मामले से जुड़ी और जानकारी साझा करेंगे।