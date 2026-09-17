उत्तर प्रदेश: गोरखपुर में डंपर से कुचलकर किशोर की मौत, भड़की भीड़ ने की आगजनी
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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां सड़क पार कर रहे 17 साल के एक किशोर को डंप ट्रक ने कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे से इलाके के लोग इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने तुरंत ट्रक में आग लगा दी।
पुलिस कर रही दुर्घटना की जांच
पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और डंप ट्रक को आग के हवाले करने में कौन-कौन शामिल था।
इसके अलावा, पुलिस उस डंप ट्रक के ड्राइवर की तलाश भी कर रही है, जो घटना के बाद से फरार है। अधिकारियों का कहना है कि वे जल्द ही इस मामले से जुड़ी और जानकारी साझा करेंगे।