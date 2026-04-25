चित्रकूट: यमुना में नहाती 2 किशोरियों का बनाया शर्मनाक वीडियो, बदनामी के डर से किया आत्महत्या का प्रयास

पुलिस ने जांच के लिए तीन टीमें बनाईं

घटना की खबर मिलते ही पुलिस फौरन हरकत में आ गई और तीन टीमें गठित कीं। इनमें से एक टीम लड़कियों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए है, दूसरी टीम उनके परिवार को हरसंभव सहायता और सहारा देगी, वहीं तीसरी टीम उस शख्स की तलाश में जुटी है जिसने वीडियो बनाया था। पुलिस ने बताया है कि मामले की जांच अभी जारी है और वे लड़कियों को न्याय दिलवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।