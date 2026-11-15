ओडिशा: 14 दिन गहरी खाई में फंसे रहे शिक्षक मोहन महाराणा, पानी पीकर लड़ी जिंदगी की जंग
लेखन भारत शर्मा
एक हैरान कर देने वाले वाकये में ओडिशा के कंधमाल जिले के एक स्कूल शिक्षक मोहन महाराणा 2 हफ्तों तक एक खाई में फंसे रहने के बाद जिंदा मिल गए। वे 29 अक्टूबर को भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन के दौरान खाई में गिर गए थे। उन्हें डांगासी गांव के पास एक स्थानीय चरवाहे ने देखा, जिसने तुरंत गांव वालों से मदद बुलाई।
मोहन महाराणा अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती
बचाव का इंतजार करते हुए महाराणा ने बारिश का पानी पीकर ही खुद को जिंदा रखा। जब वे मिले, तो गांव वाले उन्हें लगभग 18 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल ले गए। भूख और गंदा बारिश का पानी पीने के कारण उनकी हालत अब नाजुक बनी हुई है। यह पूरी घटना दिखाती है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है और मुसीबत के समय सामुदायिक सहयोग कितना जरूरी होता है।