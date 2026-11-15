ओडिशा: 14 दिन गहरी खाई में फंसे रहे शिक्षक मोहन महाराणा, पानी पीकर लड़ी जिंदगी की जंग

बचाव का इंतजार करते हुए महाराणा ने बारिश का पानी पीकर ही खुद को जिंदा रखा। जब वे मिले, तो गांव वाले उन्हें लगभग 18 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल ले गए। भूख और गंदा बारिश का पानी पीने के कारण उनकी हालत अब नाजुक बनी हुई है। यह पूरी घटना दिखाती है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है और मुसीबत के समय सामुदायिक सहयोग कितना जरूरी होता है।