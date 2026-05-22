केरल में चाय पीना जेब पर भारी, गैस सिलेंडर ने बढ़ाए दाम
केरल में चाय पीना अब महंगा हो गया है। कई दुकानों पर एक कप चाय के लिए ग्राहकों को अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में हुई भारी वृद्धि है। 1 मई को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में करीब 1000 रुपये का इजाफा हुआ है। 1 जून से दूध के दाम बढ़ने की भी खबर है, जिससे चाय दुकान मालिकों और ग्राहकों, दोनों पर आर्थिक बोझ और बढ़ रहा है।
एक कप चाय के लिए अब 15-25 रुपये
नई कीमतों के मुताबिक, काझाकुट्टम में अब एक कप चाय 15 से 25 रुपये में मिलेगी। छात्रों, मजदूरों और ऑटो-रिक्शा चालक जैसे लोगों के लिए, जो अपना किराया भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, यह बढ़ोतरी बहुत मुश्किल खड़ी कर रही है। सिर्फ चाय ही नहीं, बूस्ट जैसे अन्य पेय पदार्थों की कीमत भी कुछ इलाकों में 70 रुपये तक पहुंच गई है। चाय की दुकानें केवल चाय पीने की जगह नहीं होतीं, बल्कि ये लोगों के लिए मिलने-जुलने और बातें करने का एक अहम अड्डा भी हैं। इसी कारण, स्थानीय लोग इन बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।