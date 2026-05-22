केरल में चाय पीना जेब पर भारी, गैस सिलेंडर ने बढ़ाए दाम

एक कप चाय के लिए अब 15-25 रुपये

नई कीमतों के मुताबिक, काझाकुट्टम में अब एक कप चाय 15 से 25 रुपये में मिलेगी। छात्रों, मजदूरों और ऑटो-रिक्शा चालक जैसे लोगों के लिए, जो अपना किराया भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, यह बढ़ोतरी बहुत मुश्किल खड़ी कर रही है। सिर्फ चाय ही नहीं, बूस्ट जैसे अन्य पेय पदार्थों की कीमत भी कुछ इलाकों में 70 रुपये तक पहुंच गई है। चाय की दुकानें केवल चाय पीने की जगह नहीं होतीं, बल्कि ये लोगों के लिए मिलने-जुलने और बातें करने का एक अहम अड्डा भी हैं। इसी कारण, स्थानीय लोग इन बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।