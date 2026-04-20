TCS ने निदा खान को निलंबित किया: यौन उत्पीड़न से लेकर धर्मांतरण रैकेट तक 9 FIR

FIR में निदा खान पर धार्मिक उत्पीड़न के आरोप

पुलिस का कहना है कि खान एक बड़े सेक्स स्कैंडल और जबरन धर्मांतरण के रैकेट से जुड़ी हुई हैं। उनके खिलाफ धार्मिक उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के आरोप में नौ FIR दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग भी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। आयोग उन दावों की जांच कर रहा है कि बीपीओ में काम करने वाली युवा महिला कर्मचारियों को निशाना बनाया गया था। इस बीच, निदा खान के माता-पिता का कहना है कि यह सब राजनीति से प्रेरित है। इससे चल रहे इस कोर्ट केस में एक और पहलू जुड़ गया है।