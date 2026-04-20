TCS ने निदा खान को निलंबित किया: यौन उत्पीड़न से लेकर धर्मांतरण रैकेट तक 9 FIR
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने निदा खान को निलंबित कर दिया है। निदा नासिक में TCS से जुड़े एक बीपीओ सेंटर में काम करती थीं। उन पर यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि वह अभी पुलिस या न्यायिक हिरासत में हैं। जांच जारी रहने तक TCS ने उनसे कंपनी की संपत्ति लौटाने और इस मामले से जुड़ी बातों को गोपनीय रखने को कहा है।
FIR में निदा खान पर धार्मिक उत्पीड़न के आरोप
पुलिस का कहना है कि खान एक बड़े सेक्स स्कैंडल और जबरन धर्मांतरण के रैकेट से जुड़ी हुई हैं। उनके खिलाफ धार्मिक उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के आरोप में नौ FIR दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग भी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। आयोग उन दावों की जांच कर रहा है कि बीपीओ में काम करने वाली युवा महिला कर्मचारियों को निशाना बनाया गया था। इस बीच, निदा खान के माता-पिता का कहना है कि यह सब राजनीति से प्रेरित है। इससे चल रहे इस कोर्ट केस में एक और पहलू जुड़ गया है।