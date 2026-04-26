TCS नासिक मामला: आरोपी का फोन लॉक, फॉरेंसिक टीम खोलेगी राज

नाशिक में कर्मचारी ने लगाए बलात्कार के आरोप, 5 हिरासत में

यह पूरा मामला 25 मार्च को तब सामने आया, जब TCS की 23 साल की एक कर्मचारी ने पुलिस में FIR दर्ज कराई। उसने अपने एक साथी कर्मचारी पर शादी का झूठा वादा करके बलात्कार करने का आरोप लगाया। पुलिस ने जैसे ही इस मामले की जांच शुरू की, उत्पीड़न के और भी कई मामले सामने आए।

यहां तक कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिशों के आरोप भी लगाए गए। आरोपी और उसके साथ चार अन्य लोगों को पुलिस ने 29 अप्रैल तक अपनी हिरासत में लिया हुआ है। जांचकर्ता अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कंपनी में कमजोर कर्मचारियों को निशाना बनाने का कोई खास तरीका अपनाया जा रहा था।