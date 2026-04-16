TCS नासिक मामला: 8 FIR, 7 गिरफ्तार; कर्मचारियों को घर से काम करने के आदेश

महिला कर्मचारी के आरोप से 8 FIR दर्ज हुईं

इस मामले की जांच तब शुरू हुई जब एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उसके एक सहकर्मी ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस आरोप के सामने आने के बाद, मानसिक और यौन उत्पीड़न के आठ और FIR दर्ज किए गए। ये मामले 2022 से चले आ रहे थे। अब तक इस संबंध में सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कोर्ट में सुनवाई अप्रैल के मध्य में होनी है। TCS की COO आरती सुब्रमण्यम कंपनी की अंदरूनी जांच की कमान संभाल रही हैं। एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि कंपनी इन आरोपों को बहुत गंभीरता से ले रही है और अपनी सख्त शून्य सहिष्णुता नीति पर कायम है।