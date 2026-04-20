TCS नासिक मामला: गिरफ्तार प्रबंधक ने शिकायतकर्ताओं से कहा था- मामले को यहीं खत्म करो

घटना पीड़िताओं ने क्या बताया? इंडिया टुडे के मुताबिक, पीड़िताओं ने कहा कि जब वे अपनी शिकायतें आगे लेकर आगे गईं तो मानव संसाधन और परिचालन प्रबंधक अश्विनी चैनानी ने उनसे कहा, "तुम सुर्खियों में क्यों आना चाहती हो? बस इसे जाने दो, इस मामले को छोड़ दो।" पीड़िताओं ने बताया कि मई 2023 में अपने प्रशिक्षण के दौरान जब वह अकेलीं थीं, तब रज़ा मेमन ने उनसे तब संपर्क किया और व्यक्तिगत बातचीत शुरू करने की कोशिश की थी।

संपर्क पीड़िताओं को छूने की कोशिश करता था आरोपी मेनन रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता ने बताया कि मेनन बातचीत की कोशिश करता और कहता था कि इस मामले को हम दोनों के बीच ही गुप्त रखा जाए। उस समय पीड़िता को उसका व्यवहार अजीब लगा, लेकिन एक नई कर्मचारी होने के नाते दबाव के कारण उसने इसकी रिपोर्ट नहीं की। उसने आरोप लगाया कि समय बीतने के साथ मेनन उसका पीछा करना, जबरन छूने की कोशिश करना और घूरता था। वह अनिच्छा के बावजूद बातचीत करता था।

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शिकायत जून 2023 में की थी रिपोर्ट पीड़िता ने बताया कि उसने जून 2023 में मामले की रिपोर्ट अपने गुणवत्ता-प्रशिक्षण प्रबंधक और टीम लीडर को दी, तो उन्हें मेमन के संदिग्ध आचरण के बारे में बताते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई। शिकायत दर्ज कराने के बाद, मेमन ने पीड़िता के निजी जीवन के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया और नवंबर 2025 में शादी के बाद भी उत्पीड़न करता रहा। उसने हताश होकर चैनानी से शिकायत की तो उन्होंने आरोपी का बचाव किया।

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