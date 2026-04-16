TCS नाशिक में भूचाल: यौन उत्पीड़न-धर्मांतरण आरोपों पर ऑनसाइट काम बंद, आरोपी निलंबित

TCS ने नाशिक में आरोपी कर्मचारियों को निलंबित किया

TCS ने उन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जिनके नाम शिकायतों में सामने आए हैं। कंपनी ने साफ कहा है कि उत्पीड़न के मामलों में उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और ऐसी किसी भी हरकत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, TCS ने नाशिक में नई भर्तियों पर भी रोक लगा दी है। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि पुलिस की पूरी जांच नहीं हो जाती। उधर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम नाशिक भेजने का फैसला किया है। यह टीम मौके पर जाकर हालात का जायजा लेगी और देखेगी कि अधिकारी इस मामले को कैसे संभाल रहे हैं।