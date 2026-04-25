TCS नासिक मामला: खुरमा-काला जादू से धर्म परिवर्तन का दबाव, 7 कर्मचारी निलंबित

TCS ने 7 आरोपी कर्मचारियों को निलंबित किया

पीड़ित की धार्मिक वेशभूषा में एक तस्वीर, जिसे TCS नासिक के व्हाट्सऐप ग्रुप में शेयर किया गया था, अब जांच में एक अहम सबूत बन गई है। पुलिस उस दुकान का पता लगाने में जुटी है, जहां से तस्वीर में दिख रही टोपी खरीदी गई थी। इसके अलावा, उस मारुति स्विफ्ट कार की भी तलाश की जा रही है, जिसका इस्तेमाल पीड़ित को कहीं ले जाने के लिए किया गया था। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 9 FIR दर्ज की गई हैं। TCS ने भी सभी 7 आरोपी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है।