आंध्र प्रदेश: अनाकापल्ली में टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में आग लगी, एक यात्री की मौत

आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में सोमवार तड़के बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां टाटानगर-एर्नाकुलम (ट्रेन संख्या 18189) के 2 डिब्बों में आग लग गई, जिससे हाहाकार मच गया। आग कोच संख्या बी-1 और एम-2 में लगी थी। वे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हादसे में एक व्यक्ति की जलकर मौत हुई है। घटना की सूचना पर रेलवे अधिकारी और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है।

हादसा कैसे लगी आग? दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय तड़के करीब डेढ़ बजे ट्रेन येलामंचिली रेलवे स्टेशन के पास थी और विशाखापट्टनम जिले के दुव्वाडा से गुजर रही थी। तभी पैंट्री कार के बगल के कोच से धुआं उठने लगा। लोको पायलटों ने एलामनचिली के पास धुआं देखा और तुरंत ट्रेन को स्टेशन पर रोक दिया। आग लगने से यात्रियों में घबराहट फैल गई और ट्रेन से उतरने लगे। करीब 158 यात्रियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई।

जांच दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही डिब्बे जलकर खाक तेलुगु मीडिया के मुताबिक, घटना में कोच बी1 में सवार एक व्यक्ति की जलकर मौत हुई है, जिसकी पहचान विजयवाड़ा निवासी 70 वर्षीय चंद्रशेखर सुंदर के रूप में हुई है। यात्रियों ने बताया कि दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही आग ने बुरी तरह से दोनों डिब्बों को अपनी चपेट में ले लिया था और जलकर खाक हो गए। दोनों प्रभावित कोच में 82 और 76 यात्री सवार थे। अन्य सभी यात्री सुरक्षित हैं।

जांच यात्रियों को बस से पहुंचाया गया दुर्घटना के कारण एलामनचिली रेलवे स्टेशन धुएं से भर गया। इस दौरान कई ट्रेनें रोक दी गई। विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा जाने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। अनाकापल्ले, विशाखापट्टनम और तुनी रेलवे स्टेशनों पर भी कई ट्रेनें रोक दी गई हैं। दोनों डिब्बों में सवार यात्रियों को RTC की 3 बसों से समरलाकोटा स्टेशन पहुंचाया गया। रेलवे अधिकारियों ने आग लगने के सटीक कारणों की जांच शुरू कर दी है।

