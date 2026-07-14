बेंगलुरु में दोस्तों के मजाक के बाद युवक ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने तपन नाथ के परिवार को घटना की जानकारी दे दी है और उनके शव को घर भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। इस दुखद घटना ने लोगों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। लोग अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कभी-कभी शरारतें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं और किसी भी हादसे के बाद प्रभावित व्यक्ति को भावनात्मक सहारा देना कितना ज़रूरी होता है।