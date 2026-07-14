बेंगलुरु में दोस्तों के मजाक के बाद युवक ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
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बेंगलुरु में त्रिपुरा के रहने वाले 28 साल के तपन नाथ ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि दोस्तों के एक प्रैंक (मजाक) में उनके दिल को ठेस पहुंच गई थी, जिसके बाद वे काफी परेशान हो गए थे। वे कोरमंगला के एक पब में किचन स्टाफ के तौर पर काम करते थे। इस घटना के बाद से वे बहुत घबराए हुए थे। हालांकि, उनके दोस्त उन्हें समझाने और दिलासा देने की पूरी कोशिश कर रहे थे।
पुलिस कर रही है मामले की जांच
पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने तपन नाथ के परिवार को घटना की जानकारी दे दी है और उनके शव को घर भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। इस दुखद घटना ने लोगों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। लोग अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कभी-कभी शरारतें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं और किसी भी हादसे के बाद प्रभावित व्यक्ति को भावनात्मक सहारा देना कितना ज़रूरी होता है।