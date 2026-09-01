माता-पिता नेपाल में लापता, फिर भी इस लड़की ने दी NEET-PG परीक्षा; बताया अपना अनुभव

सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा करते हुए तन्वी ने बताया कि यह परीक्षा उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रही। उसने कहा, "तीन घंटे की परीक्षा में से डेढ़ घंटा तो मैं रोते हुए ही बिताती रही।"

तन्वी ने आगे बताया कि आंखों में भरे आंसुओं के कारण कई बार सवालों को पढ़ना भी मुश्किल हो गया था। परीक्षा के एडमिट कार्ड पर अपने पिता द्वारा खींची गई तस्वीर देखकर उसकी परेशानी और बढ़ गई थी।

परीक्षा से पहले मां के हाथों से मिलने वाली दही-चीनी की याद भी आज उसे बहुत सता रही थी। इन सबके बावजूद तन्वी को अब भी अपने माता-पिता की सुरक्षित घर वापसी की उम्मीद है और उनका परिवार नेपाल से किसी भी अपडेट का इंतजार कर रहा है।