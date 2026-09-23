तेलंगाना: छात्रा की मौत में सनसनीखेज मोड़, आत्महत्या नहीं जबरन जहर पिलाने का आरोप

तेलंगाना में 20 साल की इंजीनियरिंग छात्रा थंड्रा अक्षितारनी की मौत अब एक चौंकाने वाले मोड़ पर आ गई है। पहले जहां इसे आत्महत्या माना जा रहा था, वहीं अब पुलिस को शक है कि उसे जबरन कीटनाशक पिलाया गया।

पुलिस ने बताया कि नसपूर के सिंगरेनी कोलियरीज पॉलिटेक्निक में आउटसोर्स लेक्चरर नवीन कुमार ने अक्षितारनी से एक फर्जी नोट लिखवाया था। इस नोट में सिंगरेनी के ओवरमैन रवि कुमार पर कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। इतना ही नहीं, जब अक्षितारनी को मदद की सबसे ज्यादा ज़रूरत थी, तो नवीन कुमार ने उसे समय पर मेडिकल सहायता दिलाने में भी देरी की।