तेलंगाना: छात्रा की मौत में सनसनीखेज मोड़, आत्महत्या नहीं जबरन जहर पिलाने का आरोप
तेलंगाना में 20 साल की इंजीनियरिंग छात्रा थंड्रा अक्षितारनी की मौत अब एक चौंकाने वाले मोड़ पर आ गई है। पहले जहां इसे आत्महत्या माना जा रहा था, वहीं अब पुलिस को शक है कि उसे जबरन कीटनाशक पिलाया गया।
पुलिस ने बताया कि नसपूर के सिंगरेनी कोलियरीज पॉलिटेक्निक में आउटसोर्स लेक्चरर नवीन कुमार ने अक्षितारनी से एक फर्जी नोट लिखवाया था। इस नोट में सिंगरेनी के ओवरमैन रवि कुमार पर कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। इतना ही नहीं, जब अक्षितारनी को मदद की सबसे ज्यादा ज़रूरत थी, तो नवीन कुमार ने उसे समय पर मेडिकल सहायता दिलाने में भी देरी की।
नवीन कुमार और रवि कुमार की गिरफ्तारी
CCTV फुटेज और फोन रिकॉर्ड्स ने पुलिस को इस घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में बहुत मदद की। इसके बाद, नवीन और रवि कुमार दोनों को 20 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके फोन और कार को भी सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है। हालांकि, रवि कुमार की पत्नी का कहना है कि एक आंतरिक जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन इस मामले में एक अलग और विस्तृत जांच अभी भी चल रही है।