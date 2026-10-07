तमिलनाडु की नर्सों ने भूख हड़ताल खत्म की, 3 नवंबर तक सरकार पूरी करेगी मांगें

नर्सों के संगठन ने साफ कहा है कि वे मौजूदा स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार 3 नवंबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं करती है, तो वे फिर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने के लिए तैयार हैं।

TCHWA की अध्यक्ष सुंदरि ने मीडिया को बताया, "स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुरोध पर, यह प्रदर्शन अभी के लिए स्थगित किया गया है। यदि 3 नवंबर से पहले हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो पूरे राज्य में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा।" अब देखना होगा कि क्या इस बार सचमुच उनकी समस्याओं का समाधान हो पाता है।