तमिलनाडु की नर्सों ने भूख हड़ताल खत्म की, 3 नवंबर तक सरकार पूरी करेगी मांगें
तमिलनाडु में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली नर्सों ने अपनी भूख हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने नर्सों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सभी मांगें 3 नवंबर तक पूरी कर दी जाएंगी।
यह विरोध प्रदर्शन सोमवार को शुरू हुआ था, जिसमें 1,000 से भी ज़्यादा नर्सों ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन के दौरान कई बार हालात तनावपूर्ण भी हो गए थे और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था।
TCHWA अध्यक्ष सुंदरि ने फिर से प्रदर्शन की चेतावनी दी
नर्सों के संगठन ने साफ कहा है कि वे मौजूदा स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार 3 नवंबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं करती है, तो वे फिर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने के लिए तैयार हैं।
TCHWA की अध्यक्ष सुंदरि ने मीडिया को बताया, "स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुरोध पर, यह प्रदर्शन अभी के लिए स्थगित किया गया है। यदि 3 नवंबर से पहले हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो पूरे राज्य में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा।" अब देखना होगा कि क्या इस बार सचमुच उनकी समस्याओं का समाधान हो पाता है।