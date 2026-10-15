तमिलनाडु में जनगणना के लिए मैदान में उतरे 1.60 लाख कर्मी

जनगणना करने वाले लोगों (एन्यूमेरेटर) और सुपरवाइजरों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। वे डिजिटल टूल का इस्तेमाल करेंगे ताकि आंकड़े एकदम सही हों।

इस योजना में दूरदराज के गांवों और नई बस्तियों को कवर करने पर भी खास जोर रहेगा। इसके अलावा, घरों को अपनी जानकारी सेल्फ-एन्यूमरेशन सुविधा के जरिए देने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए एक खास ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। लोग चाहें तो अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकेंगे।