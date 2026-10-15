तमिलनाडु में जनगणना के लिए मैदान में उतरे 1.60 लाख कर्मी
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तमिलनाडु जनगणना 2027 की तैयारी में जुटा है। इसके लिए राज्य भर में हर व्यक्ति की गिनती करने के लिए 1.60 लाख से ज्यादा लोग लगाए जाएंगे।
यह बड़ी कवायद राज्य के सभी 38 जिलों को कवर करेगी। इसके तहत हर शहर, कस्बे और गांव तक पहुंचा जाएगा ताकि कोई भी कोना छूट न जाए।
तमिलनाडु कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगा
जनगणना करने वाले लोगों (एन्यूमेरेटर) और सुपरवाइजरों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। वे डिजिटल टूल का इस्तेमाल करेंगे ताकि आंकड़े एकदम सही हों।
इस योजना में दूरदराज के गांवों और नई बस्तियों को कवर करने पर भी खास जोर रहेगा। इसके अलावा, घरों को अपनी जानकारी सेल्फ-एन्यूमरेशन सुविधा के जरिए देने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए एक खास ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। लोग चाहें तो अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकेंगे।