चेन्नई को मिलेगी ओलिंपिक-स्तर की स्पोर्ट्स सिटी और भव्य सचिवालय

इस स्पोर्ट्स सिटी में विश्वस्तरीय स्टेडियम, ट्रेनिंग सेंटर और खिलाड़ियों व कोचों के लिए रहने की जगह जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। यहां स्पोर्ट्स मेडिसिन से जुड़ी हर तरह की सुविधा भी मिलेगी।

वहीं, 1,200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए सचिवालय भवन में सभी सरकारी विभाग एक ही छत के नीचे पर्यावरण-अनुकूल माहौल में काम करेंगे। फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मौजूदा सचिवालय को उसकी ऐतिहासिक अहमियत को देखते हुए एक स्मारक के तौर पर सुरक्षित रखा जाएगा।