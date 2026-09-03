चेन्नई को मिलेगी ओलिंपिक-स्तर की स्पोर्ट्स सिटी और भव्य सचिवालय
तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में एक ओलिंपिक-स्तर की स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान किया है, जिससे स्थानीय एथलीटों को दुनिया के मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।
इसके अलावा, एक बिलकुल नया सचिवालय परिसर भी बनेगा, जिसका मकसद सरकारी कामकाज को और आधुनिक बनाना है। ये दोनों कदम राज्य की खेल प्रतिभा को निखारने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में उठाए जा रहे हैं।
स्पोर्ट्स सिटी की सुविधाएं और 1,200 करोड़ का सचिवालय
इस स्पोर्ट्स सिटी में विश्वस्तरीय स्टेडियम, ट्रेनिंग सेंटर और खिलाड़ियों व कोचों के लिए रहने की जगह जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। यहां स्पोर्ट्स मेडिसिन से जुड़ी हर तरह की सुविधा भी मिलेगी।
वहीं, 1,200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए सचिवालय भवन में सभी सरकारी विभाग एक ही छत के नीचे पर्यावरण-अनुकूल माहौल में काम करेंगे। फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मौजूदा सचिवालय को उसकी ऐतिहासिक अहमियत को देखते हुए एक स्मारक के तौर पर सुरक्षित रखा जाएगा।