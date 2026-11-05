कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट करेगा तत्काल सुनवाई

तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से तुरंत दखल देने की अपील की है। उनका कहना है कि कर्नाटक ने 23 अक्टूबर से कावेरी नदी का पानी छोड़ना बंद कर दिया है, जबकि जल प्राधिकरण ने उसे रोजाना 3,000 क्यूसेक पानी भेजने का निर्देश दिया था।

तमिलनाडु के वकील ने यह भी बताया कि इससे फसलों की सिंचाई वाली चार लाख हेक्टेयर जमीन खतरे में पड़ गई है, जिससे स्थानीय किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।