तमिलनाडु के छात्रों को मुख्यमंत्री का बड़ा तोहफा: 2026-27 के लिए मुफ्त बस यात्रा फिर शुरू देश May 31, 2026

तमिलनाडु के छात्रों के लिए अच्छी खबर है! राज्य में 2026-27 के नए शैक्षणिक सत्र के लिए मुफ्त बस यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बताया कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी सरकारी बसों में बिना कोई किराया दिए सफर कर सकेंगे। यह राज्य के जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का ही एक हिस्सा है। राज्य में स्कूल 4 जून से खुल रहे हैं, जिसके कुछ ही समय बाद कॉलेज और तकनीकी संस्थान भी अपनी कक्षाएं शुरू कर देंगे।