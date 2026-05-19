तमिलनाडु में पढ़ाई का अंदाज बदला, शिक्षा मंत्री ने लॉन्च कीं 9 मजेदार नई किताबें

किताबों में कहानियां, गीत और गतिविधियां शामिल

इन नई किताबों में ढेर सारी कहानियां, गीत और ऐसी गतिविधियां हैं, जिनसे बच्चे खुलकर हिस्सा ले सकते हैं। इनसे पढ़ाई का मजा भी बढ़ेगा और बच्चे सीखते-सीखते बोर नहीं होंगे। इन पुस्तकों में बच्चों के शारीरिक और भावनात्मक विकास के साथ-साथ नैतिक मूल्यों और जीवन कौशल पर भी विशेष जोर दिया गया है। गर्मी की छुट्टियों के बाद राज्य के सभी स्कूल 1 जून को फिर से खुलेंगे। तब छात्रों को 2026-27 शैक्षणिक वर्ष के लिए ये पाठ्यपुस्तकें मुफ्त नोटबुक और स्कूल बैग के साथ मिलेंगी।