तमिलनाडु में बढ़ी प्याज की कीमतें, सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ

तमिलनाडु में बढ़ी प्याज की कीमतें, सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ
तमिलनाडु में प्याज की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, जिससे कई परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्याज अब 56 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। अब शहरी इलाकों में 8,739 राशन की दुकानों के जरिए प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। यह योजना इसी हफ्ते शुरू हुई है और पहले चरण में करीब 80 लाख परिवार कार्ड धारकों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।
हर परिवार को मिलेगा सिर्फ 1 किलोग्राम प्याज
प्याज की कीमतों में यह बढ़ोतरी ट्रांसपोर्ट के बढ़े हुए खर्च, खराब मौसम और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से कम आवक के कारण हुई है। सरकार ने नेफेड (NAFED) और नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन (NCCF) के जरिए 1,000 टन प्याज की खरीद की है। इस वजह से हर परिवार कम दाम पर एक किलोग्राम प्याज खरीद पाएगा।
उदयनिधि स्टालिन ने की बातचीत की मांग
चावल, दाल और तेल जैसी ज़रूरी चीज़ों की बढ़ती कीमतों ने विपक्षी नेताओं को सरकार पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। DMK के उदयनिधि स्टालिन ने राज्य के अधिकारियों से महंगाई से निपटने के तरीकों पर तुरंत बातचीत करने की मांग की है। वहीं, लेफ्ट पार्टी के सदस्यों ने भी हाल ही में ज़रूरी सामानों की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।