तमिलनाडु में बढ़ी प्याज की कीमतें, सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ

तमिलनाडु में प्याज की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, जिससे कई परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्याज अब 56 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। अब शहरी इलाकों में 8,739 राशन की दुकानों के जरिए प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। यह योजना इसी हफ्ते शुरू हुई है और पहले चरण में करीब 80 लाख परिवार कार्ड धारकों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।