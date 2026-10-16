तमिलनाडु में अब 30 रुपये में मिलेगा बेहतरीन चावल, करोड़ों परिवारों को महंगाई से मिली बड़ी राहत

तमिलनाडु सरकार ने बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए अब बढ़िया गुणवत्ता का चावल अमुधम और सहकारी दुकानों के जरिए सिर्फ 30 रुपये प्रति किलो में बेचना शुरू कर दिया है। जहां खुले बाजार में यही चावल 75 से 85 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है, वहीं सरकार की इस पहल से आम लोग इसे बेहद कम कीमत पर खरीद पाएंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पी वेंकटरमणन ने कहा कि इस कदम का मकसद सभी लोगों के लिए आवश्यक चीजों को किफायती बनाना है।