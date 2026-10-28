जेलब्रेक के बाद जागा तमिलनाडु, अब सभी जेलों का होगा कड़ा सुरक्षा ऑडिट

यह कड़ा कदम थेक्काम्पाट्टी उप-जेल से हुई एक बड़ी घटना के बाद उठाया गया है। यहां से 17 विचाराधीन कैदी नकली मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर भाग निकले थे।

कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में जेल के 9 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस ने ड्रोन और स्पेशल टीमों की मदद से 13 भागे हुए कैदियों को पकड़ लिया है, लेकिन चार कैदी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस जेल में क्षमता से ज्यादा कैदी होना भी एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है।

थेक्काम्पाट्टी जेल की क्षमता सिर्फ 200 कैदियों की है, लेकिन वहां 334 कैदी रखे गए थे। ऐसी भीड़भाड़ की वजह से जेल के अंदर सभी के लिए हालात काफी मुश्किल हो जाते हैं।