दूध की कीमतों में आया उछाल: मुंबई में 102 रुपये प्रति लीटर हुए दाम

तमिलनाडु में दूध उत्पादकों को मिलने वाले प्रोत्साहन को भी बढ़ाया गया है। पहले उन्हें 3 रुपये प्रति लीटर मिलते थे, जो अब बढ़कर 5 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। दूसरी ओर, मुंबई में दूध की नई दर 1 सितंबर से 102 रुपये प्रति लीटर तय की गई है। यह दर फरवरी 2027 तक स्थिर बनी रहेगी, जिससे बेकरी और कैफे में मिलने वाली चीजें महंगी हो सकती हैं। इसके साथ ही, तमिलनाडु सरकार ने स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के लिए बिजली और तकनीकी बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश की भी घोषणा की है।