तमिलनाडु में नवजात को सोने की अंगूठी से जुड़ी योजना में राहत, अब नानी-नाना की नागरिकता भी दायरे में

यह सुविधा सिर्फ उन बच्चों को मिलेगी जिनका जन्म राज्य के सरकारी अस्पतालों में हुआ हो। साथ ही, जरूरी है कि बच्चे के नानी-नाना तमिलनाडु के स्थायी निवासी हों और इसका सबूत भी पेश किया जाए।

परिवारों को बस इतना करना होगा कि वे नानी-नाना के स्थायी निवासी होने का प्रमाण दिखा दें। इस योजना का ऐलान TVK ने चुनाव प्रचार के दौरान किया था। बाद में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 28 सितंबर को इसे शुरू किया था। इस पहल से अब और भी ज्यादा परिवार अपने नए मेहमान का स्वागत सोने की अंगुंठी के साथ कर पांएंगे।