तमिलनाडु: अब सरकारी स्कूलों को मिलेगा 'कलर कोड', ऐसे लगेगा इमारत की सुरक्षा का पता

जिन इमारतों पर लाल स्टिकर लगेगा, उन्हें फौरन बंद करके मरम्मत करानी होगी। अगर किसी इमारत पर पीला स्टिकर है, तो इसका मतलब है कि उसमें तुरंत सुधार की जरूरत है। वहीं, हरे स्टिकर वाली इमारतें अगले 5 साल तक सुरक्षित मानी जाएंगी।

इन सर्वे के नतीजे स्थानीय विधायकों को भी बताए जाएंगे, ताकि कोई भी दिक्कत छूट न जाए। साथ ही, अब इमारतों के रखरखाव के लिए एक अलग से बजट भी रखा गया है, जिससे उम्मीद है कि मरम्मत के कामों में अब और देरी नहीं होगी।