तमिलनाडु के 12 जिलों पर अल नीनो का खतरा, सरकार ने बनाई ये योजना

किसानों को इन चुनौतियों से बचाने के लिए सरकार ने 8 नए इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सेंटर्स बनाने का फैसला किया है। ये केंद्र कई जगहों पर बनेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए 27.82 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

इन सेंटर्स में तिरुवन्नामलई और मुसिरी समेत कई जगहों पर 300 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम भी होंगे। यही नहीं, साल 2026-27 के दौरान 43,500 किसानों को तिरपाल बांटने के लिए भी 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं, ताकि वे अपनी फसल को खराब होने से बचा सकें।

टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के मकसद से फसल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे।