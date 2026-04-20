तमिलनाडु में 23 अप्रैल को छुट्टी, वोटर्स के लिए पूरे इंतजाम

TNAU ने छात्रों को लंबी छुट्टी दी, TASMAC दुकानें बंद रहेंगी

तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (TNAU) ने अपने छात्रों को 23 से 26 अप्रैल तक लंबी छुट्टी दी है, ताकि वे अपने घर जाकर मतदान कर सकें। वहीं, तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) की शराब की दुकानें 21 से 23 अप्रैल तक बंद रखी जाएंगी, ताकि मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे। हालांकि बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, फिर भी आपको ATM और डिजिटल बैंकिंग की सुविधा हमेशा की तरह मिलती रहेगी। इसके अलावा, प्राइवेट सेक्टर, ट्रेड, इंडस्ट्रीज या अन्य एंटरप्राइजेज में काम करने वाले लोग, साथ ही दैनिक वेतन भोगी और कैजुअल एम्प्लॉयीज को भी सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। यह सब इसलिए किया गया है ताकि हर योग्य मतदाता को वोट डालने में किसी भी तरह की परेशानी न हो।