तमिलनाडु के बजट में छात्रों की चांदी: लैपटॉप-सोने की अंगूठी संग 14 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का सपना
तमिलनाडु की नई TVK सरकार ने, मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में अपना पहला बजट पेश किया है। यह बजट छात्रों के लिए कई खास योजनाओं से भरा है। 'वेत्री मडिकिनी थिट्टम' नाम की योजना के तहत कॉलेज के छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे।
इसके अलावा, सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को साइकिल और सोने की अंगूठी भी मिलेगी। बजट में शिक्षा क्षेत्र को भी बहुत बढ़ावा दिया गया है। स्कूलों के लिए 44,527 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा के लिए 8,393 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
2036 तक 14 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य
सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए 2,132 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, आवासीय स्कूल बनाने के लिए 125 करोड़ रुपये रखे गए हैं और पाठ्यक्रम में भी बदलाव किए जाएंगे। विवाह कल्याण योजना के लिए 812 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि 'ड्रग फ्री तमिलनाडु' अभियान के लिए 7 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
इस बजट का सबसे बड़ा लक्ष्य 2036 तक तमिलनाडु को 14 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाना है। यह लक्ष्य लगातार निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और मानव पूंजी को बढ़ाने के जरिए हासिल किया जाएगा।