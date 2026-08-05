तमिलनाडु के बजट में छात्रों की चांदी: लैपटॉप-सोने की अंगूठी संग 14 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का सपना

सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए 2,132 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, आवासीय स्कूल बनाने के लिए 125 करोड़ रुपये रखे गए हैं और पाठ्यक्रम में भी बदलाव किए जाएंगे। विवाह कल्याण योजना के लिए 812 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि 'ड्रग फ्री तमिलनाडु' अभियान के लिए 7 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

इस बजट का सबसे बड़ा लक्ष्य 2036 तक तमिलनाडु को 14 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाना है। यह लक्ष्य लगातार निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और मानव पूंजी को बढ़ाने के जरिए हासिल किया जाएगा।