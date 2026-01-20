तमिलनाडु में गुब्बारे फुलाने वाला सिलेंडर फटा, 4 की मौत
क्या है खबर?
तमिलनाडु के कुल्लाकुरिची जिले में बड़ा हादसा हुआ। यहां एक मेले में गुब्बाले फुलाने वाला हीलियम गैस सिलेंडर फट गया, जिसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा मनालुरपेट्टई में थेनपेनई रिवर फेस्टिवल के दौरान हुआ है। घटना में कम से कम 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो बुरी तरह झुलस गए हैं। मेले में मौजूद पुलिस ने हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। कुछ की हालत नाजुक है।
धमाका
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मुआवजे की घोषणा की
स्थानीय पुलिस अधिकारी का कहना है कि यह धमाका तब हुआ, जब मेले से लोग अपने घरों को लौट रहे थे। गैस सिलेंडर एक छोटी सी दुकान के अंदर रखा था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे में मृतकों और घायलों के प्रति संवेदना जताते हुए मृतकों के परिवार कों 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, गंभीर रूप से घायल 18 लोगों को 1 लाख रुपये और चोटिल लोगों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है।
त्योहार
पोंगल के समापन का प्रतीक है त्यौहार
तमिल में 'आत्रु थिरुविझा' नाम का यह फेस्टिवल अक्सर तमिल महीने थाई (थाई पूसम) के 5 दिन मनाया जाता है। इसे मुख्य रूप से विल्लुपुरम, कुड्डालोर और कल्लाकुरिची जैसे जिलों में लोग मनाते हैं, जो पोंगल फसल उत्सव के खत्म होने का प्रतीक है। इस मेले में काफी भीड़ उमड़ती है और दूर-दूर से लोग शामिल होने के लिए आते हैं। पुलिस ने इस हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।