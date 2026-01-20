तमिलनाडु में गुब्बारे फुलाने वाला सिलेंडर फटा, 4 की मौत

तमिलनाडु के कुल्लाकुरिची में गुब्बारे फुलाने वाला सिलेंडर फटने से लोगों की मौत

लेखन गजेंद्र 10:38 am Jan 20, 202610:38 am

क्या है खबर?

तमिलनाडु के कुल्लाकुरिची जिले में बड़ा हादसा हुआ। यहां एक मेले में गुब्बाले फुलाने वाला हीलियम गैस सिलेंडर फट गया, जिसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा मनालुरपेट्टई में थेनपेनई रिवर फेस्टिवल के दौरान हुआ है। घटना में कम से कम 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो बुरी तरह झुलस गए हैं। मेले में मौजूद पुलिस ने हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। कुछ की हालत नाजुक है।