तमिलनाडु में TASMAC बार का कायापलट: निजी बोलियां मंजूर, लागू हुए ये नए नियम

इन शराब की दुकानों को शहरों में स्कूलों और धार्मिक स्थलों से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर रहना होगा। अगर ये जगहें शहरों के बाहर हों और कोई व्यावसायिक या औद्योगिक क्षेत्र न हों, तो यह दूरी 100 मीटर की होगी।

इन दुकानों को साफ पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएँ देनी होंगी और साफ-सफाई भी बनाए रखनी होगी। होटलों के अंदर या कुछ खास आदिवासी इलाकों में बार खोलने की मनाही होगी। इ

नके खुलने का समय दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक तय किया गया है। साथ ही, 21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को यहां अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। उम्र की जांच भी इन नियमों का हिस्सा हो सकती है। सभी साइनबोर्ड तमिल भाषा में होने चाहिए और उन पर स्वास्थ्य संबंधी स्पष्ट चेतावनी भी लिखी होनी चाहिए।